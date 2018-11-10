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Sinop'ta 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yılında Sinop'ta anıldı.


Sinop Valiliği önünde yapılan törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop İl Jandarma Komutanı J. Albay Halil Altıntaş, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı önce göndere, sonra tüm yurtta olduğu gibi yarıya indirildi.


Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çelenk sunumuyla tören sona erdi.

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