Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çelenk sunumu Muhtarlar Derneği Başkanı Karabey Yalçın tarafından yapıldı. Başkan Karabey Yalçın konuşmasında, “Bize muhtarlık unvanı 1829 yılında Sultan 2. Murat tarafından verilmiş. Görevimiz devam ediyor. Devleti olmayan vatandaşları göz önüne alırsak ne kadar zor durumda olduklarını ve göç ettiklerini görüyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti uzun ömürlü yaşayacak. Biz hiçbir milletin devletine benzemeyiz. Cesur milletiz, gururluyuz. Her an devletin yanında yer almaya da mecburuz” dedi.

Törene Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve muhtarlar katıldı.