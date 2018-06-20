Sinop’ta 2 bin 155 adet polen tuzaklı kovan altlığı dağıtımı yapıldı

Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleşen programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, AK Parti Sinop İlçe Başkanı Fatih Özçelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parkla Sinop 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Sinop İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Tabak ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Tam, ”Bal arıları 100 milyon yıldır bal yapmaktadır. Arıcılığa dair ilk tarihsel bulgular İspanyanın Valencia kentinde yapılan kazılara göre M.Ö 7.000 yıllarına dayanmaktadır. M.Ö 3.000 yıllarında ise Nil Nehri kıyılarında gezginci arıcılık emarelerine rastlanmıştır. Arıcılık sermaye gerektiren bir olaydır. Polinizasyonla bitkisel verimlilikte önemli düzeyde üretim artışlarını sağlamaktadır. Arı sütü, bal ve polen gibi ürünlere yüksek besin içerikli gıda üretimine katkı sunmaktadır. Arı sütü ve zehiri ile propolis başta olmak üzere alternatif tıbbi uygulamalarda ve apiterapi olarak kullanılmaktadır. Yine dinimizin temelini oluşturan Kuran-ı Kerim’in Nahl Suresi 68 ve 69. Ayetlerinde önemi vurgulayan tek hayvandır. Bugün dünya genelinde modern arıcılıkta yaygın olarak kullanılan Langstroth kovanlar 1851 yılından geliştirilmiş ve halen kullanılmaktadır” dedi.

Tam açıklamalarının devamında ise, "Dağıtımını yapacağımız bu aparat arı bacaklarındaki poleni almaya yarayan ve uçuş deliğine takılan bir aparattır. Arı poleni vitamin, mineral, protein, aminoasit yeni yaşam için gerekli pek çok unsuru en yüksek oran ve kalitede içerir. Bitkisel yaşamın özünün özü diye adlandırılan polenin bir diğer adı ise mükemmel gıdadır. İnanılmaz oranlarda esansiyel ve B vitamini zindeliğe ve karaciğer sağlığına katkı sağlar. Büyüme çağında olanlara tam ihtiyaçlarını duydukları protein ve tüm esansiyelleri sağlar. En yakın takipçisinden 200 kat daha fazla antioksidandır. Yani kansere karşı koruyucudur. Öyle ki polenin bir çay kaşığında 2 kilo kemiksiz ve yağsız et ya da 12 litre sütteki kadar esansiyel bulunur. Bugün burada 212 arı yetiştiricimize 10’ar adetten toplamda 2 bin 155 adet olarak polen tuzaklı altlık dağıtılacaktır. Proje bütçesi olan 127 bin 145 Türk Lirası İl Özel İdare bütçesinden karşılanacaktır" diye konuştu.