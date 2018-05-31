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31 Mayıs 2018 16:47

Sinop’ta 2 bin 342 öğrencinin mezuniyet heyecanı

Sinop Üniversitesinden 2017-2018 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan 2 bin 342 öğrenci, Sinop Şehir Stadyumunda düzenlenen törenle, mezun olmanın sevincini kendilerini yalnız bırakmayan aileleriyle birlikte yaşadı.

Sinop’ta 2 bin 342 öğrencinin mezuniyet heyecanı

31 Mayıs 2018 16:47


Mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilerin tören geçidiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın bir konuşma yaptı. Ardından konuşma yapan Sinop Valisi Köksal Şakalar, ”Hepinizi öncelikle tebrik ediyorum. Bir öğrenci bir genç için en güzel günlerden birisi bir okulu kazanmak ve oradan hakkıyla mezun olmaktır. Bundan dolayı tüm mezun olan öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı, onları büyüten anne ve babaları canı gönülden tebrik ediyorum. Tabii bizler de sizler gibi tam bundan 23 sene evvel mezun olduk. Şimdi hayatı yarıladık. Neredeyse ömür bitiyor. Mücadeleniz bundan sonra başlıyor. Ben hepinize daha büyük başarılar diliyorum" dedi.


Mezuniyet töreninde 2017-2018 akademik yılında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl ve Prof. Dr. Ahmet Tabak tarafından verildi.


Toplamda 2 bin 342 öğrencinin mezun olduğu Sinop Üniversitesi 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni, mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.




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