Sinop’ta 2 bin sülün doğaya salındı

Bölge Müdürlüğünce 2 bin sülün, Sinop Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında tabiata salındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin üretimleri yapılıyor. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kanatlı yaban hayvanı üretim merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde yetiştirilen yaban hayvanları doğada tutunabilecek evreye ulaştıklarında hem biyolojik çeşitliliğin sağlanması hem de sürdürülebilirliği açısından doğaya bırakılıyor.

Sinop’ta da 2000 yılından beri bu salımlar düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bugün de 2018 yılı Doğaya Sülün Yerleştirme Eylem Programı kapsamında Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda yetiştirilen 2 bin adet sülün, Sinop Hamsilos Tabiat Parkı içerisinde Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında doğaya salındı.

Sülün salımı programına katılan ve ilk sülünü doğaya salan Sinop Valisi Köksal Şakalar yaptığı açıklamada, ”Bu alan avlanmaya kapalı bir alan. Tabiatın dengesini korumak için, dengeyi daha uygun bir seviyeye getirmek için sülünlerimizi göndereceğiz. Bu sülünlerimiz benim daha önce çalıştığım Samsun Tekkeköy Gelemen’den geliyorlar. Eski memleketimizden yeni memleketimize geliyorlar. Tüm vatandaşlarımız özellikle avcılarımızın bu sülünlerimize ve diğer canlılarımıza sahip çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sülünlerin doğaya salındıkları sahanın koruma alanı olduğu için ava kapalı olduğu belirtildi.