Sinop’ta 2 kardeş denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Denizden çıkartılarak hastaneye kaldırılan kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Akliman sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan Sinop’a Kurban Bayramı tatili için gelen Kadir Karayel (18) ve kardeşi Samet Karayel (17) denizden çıkmayınca sahildeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri ve vatandaşların yardımıyla genç kardeşler yaklaşık yarım saat sonrasında bulundu. Bu sırada sahilde bulunan kadın doktor, sağlık ekipleri gelene kadar boğulan gençlere kalp masajı yaptı. Denizde yarım saat kalan Kadir Karayel ve Samet Karayel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun’daki hastanelere sevk edildi.

Kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.