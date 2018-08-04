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04 Ağustos 2018 16:31

Sinop’ta 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop’ta boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuğu kurtarmak için denize giren yaşlı adam da boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop’ta 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

04 Ağustos 2018 16:31


Edinilen bilgiye göre, Akliman sahilinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren O.E.D.’yi (11) fark eden Mehmet Yıldız (62), çocuğu kurtarmak üzere denize daldı. Dalgaların yoğun olması nedeniyle Mehmet Yıldız da boğulma tehlikesi geçirdi. Uzun süren mücadele sonrasında rip akıntısının sebep olduğu dalgalardan kurtulan 2 kişi güçlükle denizden çıkmayı başardı.


Boğulmaktan son anda kurtulan Mehmet Yıldız ve O.E.D.’nin ilk müdahaleleri olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Şahıslar, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.E.D.’nin ve Mehmet Yıldız’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen Sinop Emniyet Müdürlüğü görevlileri denize giren vatandaşlara rip akıntısı dolayısıyla boğulma olaylarının yaşanabileceği belirterek uyarılarda bulundu.




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