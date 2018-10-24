Sinop'ta 3 boyutlu kağıt rölyef resim sergisi açıldı

Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü desteği ile 22 kursiyere eğitim verilen Kâğıt Rölyef Kursu'nda kursa katılanlar ile gerçekleştirdikleri çalışmaları Kültür Merkezinde sergilendi.

Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yardımıyla ve temin edilerek açılan serginin açılışı İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Esnaf Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Melih Keleş, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, Sinop Defterdarı Naci Günaydın tarafından yapıldı. 2017-2018 öğretim yılını kapsayan kurs üç boyutlu rölyef eğitimi sonunda katılım belgeleri kursa katılanlara taktim edildi.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Aydan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yardımıyla ve temin edilerek açılan kursumuz 250 saat olarak açıldı. Kursumuz üç boyutlu rölyef kursudur. Eğitici hocamızı Milli Eğitim'den temin edildi. Kursumuzun sonucunda 22 kişiye katılımcı belgesi verildi” dedi.