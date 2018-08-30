Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 12:30

Sinop’ta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sinop’ta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2018 12:30


Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Tören Valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sinop Valisi Yardımcısı İzzet Ercan, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı İzzet Ercan’ın halkın bayramını kutlamasının ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Askerlerin, şehit yakınları ve gazilerin, sporcu gruplarının ve askeri araçların geçidi ile tören sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç