Sinop’ta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yılı kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Tören Valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sinop Valisi Yardımcısı İzzet Ercan, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı İzzet Ercan’ın halkın bayramını kutlamasının ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Askerlerin, şehit yakınları ve gazilerin, sporcu gruplarının ve askeri araçların geçidi ile tören sona erdi.