Sinop’ta 30 Kasım deniz şehitleri anıldı

İl Müftülüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonunda 30 Kasım Sinop Deniz Şehitleri anısına Şehidan-ı Şeb-i Arus programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Şehidan-ı Şeb-i Arus programı, Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Ankara Hacı Bayram Veli Camisi İmam Hatibi Ahmet Karalı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programın devamında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in açılış konuşmasının ardından Sinop Valisi Hasan İpek yaptığı konuşmada, “Sinop’a vali olarak geldikten sonra 30 Kasım deniz şehitlerimizin çok basit bir şekilde yad edildiğini görünce inanılmaz bir şekilde muzdarip oldum. Sinop Valisi olarak eğer 30 Kasım 1853’te Sinop’ta 2 bin 800 şehit verdiysek, Ruslar denize düşen çocuklarımızın üzerine ateş açarak yağlı paçavraları yakıp onları yakarak ve Sinop’taki Müslüman mahallelerini bombalayarak bu millete bu acıyı yaşattıysa, bizler de 30 Kasım’ın içinde olduğu haftayı Sinoplular olarak yad etmek, şehitlerimize rahmet dilemek, insanlarımıza bunları unutturmamak ve gelecek nesillere öğretmek için Sinop Valiliği olarak akıllarda kalıcı bir şekilde anılmasını sağlamak için böyle bir hafta düzenledik. Fakat ne güzel tesadüftür ki bu yıl böyle hüzünlü bir gün Peygamber Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) doğumunun yıl dönümüne denk geldi. Alaaddin Camisi’nde güzel bir Mevlid-i Şerif merasimiyle ‘alemlere rahmet’ olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa’yı andık. Bugün yine hem onun şerefine hem aziz şehitlerimizin ruhuna hem de Mevlana Celaleddin Rumi’nin vefat yıl dönümü olan, onun deyimiyle düğün günü olan Şeb-i Arus’ta böyle bir program düzenledik” dedi.

Vali İpek’in konuşmasının ardından tasavvuf musiki konseri, semazen gösterisi ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in yaptığı dua ile program sona erdi.

Programın sonunda Vali Hasan İpek, Dünya Kuran-ı Kerim Okuma Birincisi Ankara Hacı Bayram Veli Camisi İmam Hatibi Ahmet Karalı ve tasavvuf musikisi sanatçısı Osman Erdoğan’a Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti.

Programa ayrıca Sinop Valisi Hasan İpek’in eşi Gülten İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Yard. J. Alb. Hasan Başkök, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.