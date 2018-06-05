Sinop’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü

5 Haziran Dünya Çevre Günü, çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların aktif katılımlarının sağlanması amacıyla uluslararası bir gün olarak tüm dünyada kutlanıyor.

Bu kapsamda Sinop’ta da her yıl etkinlikler düzenleniyor. Dün Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı. Kurt yaptığı konuşmada, “İçinde bulunduğumuz yüzyıl bir çok teknolojik imkanı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak malı olan doğa ve çevreden geri getirilmesi zor, hatta mümkün olmayan varlıkları da alıp götürmüştür. Yüzyılımızın ikinci yarısında, boyutlarını, sınır tanımazlığını ve vahametini fark edebildiğimiz çevre sorunlarının çözümü için dünya ülkeleri bir dizi çabanın içine girmiştir. Çevre ile ilgili uluslararası politikaların belirlenmesinin dönüm noktası olarak da nitelendireceğimiz 5 Haziran 1972 Stockholm Konferansı da işte böyle bir çabanın ürünüdür. Konferansın açıldığı gün olan 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kabul görmesi ve hiç olmazsa çevre gibi önemli ve ortak bir sorunda tüm dünya ülkelerinin birleşmesi sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Törende konuşmalar sonrası, “Atığını Güzelleştir” yarışması kapsamında derece kazanan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.