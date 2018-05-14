Sinop’ta ’Açık Kapı Projesi’ hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bütün kamu kurumlarında uygulanmasına karar verilen ‘Açık Kapı Projesi’, Sinop’ta uygulanmaya başlandı.

Hükümet Konağı’na gelen ve resmi kurumlarda işlerini halletmek, sorunlarına çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak açık kapı masasına uğrayıp, burada görüş aldı. ‘Açık Kapı Projesi’ ile vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurma, sorunların dinlenerek çözümüne ilişkin yol gösterilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınarak, en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Açık kapı mamasında, güler yüzlü, iletişim sıkıntısı çekmeyen personelin yanı sıra bir de psikolog görev yapacak.

Hükümet konağı girişine yeni kurulan açık kapı masası ve açık kapı odalarının açılışını yapan Vali Hasan İpek, burada yaptığı konuşmada, “Hükümet olarak halka ne kadar yakın olunabilirse o kadar yakın olmaya çalışılıyor. Malumunuz Cumhurbaşkanlığının iletişim merkezi CİMER, Başbakanlığın iletişim merkezi BİMER, İçişleri Bakanlığının yine elektronik iletişim merkezi ve valiliğimizin web sitesi halkımızın devlete çok yakın bir şekilde ulaşabilmesi için bunlar hizmet vermektedir. Şu anda yine Türkiye’de tüm vilayetlerde açık kapı projesi diye bir proje uygulanmakta. Bu proje normal yollardan işlerini çözemeyen, kolay işlerini çözemeyen ve ya problemlerini anlatmakta zorlanan insanların problemlerini gelip burada bütün hem gizlilik içerisinde hem de samimiyet içerisinde gösterebilecekleri ve problemlerini çözebilecekleri bir ortam sağlamak için böyle bir proje uygulandı. Sinop’ta da biz bunun bugün açılışını yapıyoruz. Buranın özelliği devlet memuruyla tüm kamu kurumlarının işlerini buradaki bir devlet memuru halledebilecek. Vatandaşın problemlerini, devletle ilgili ne gibi problemleri varsa onları çözecek. Bunu en geç 7 gün içerisinde kişiye dönecek şekilde yapacak. Bu anlamda halkımıza daha yakın olabilmek, onların problemlerini daha iyi çözebilmek için böyle bir projeyi uyguluyoruz. Bizler burada özellikle dikkat ettik, masa düzenine kadar dikkat ettik. Memurumuzun oturduğu sandalye ile vatandaşımızın oturduğu sandalye eşit seviyede. Karşılıklı bir sohbet ortamında geçecek şekilde odalarımızı dizayn ettik. Ben Sinoplulara, mutlu ilin mutlu vilayetinin daha da mutlu olabilmesi için böyle bir ortamın sağlanmasının mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum. Ve buranın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Açık Kapı Projesi açılışına Sinop Valisi Hasan İpek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.