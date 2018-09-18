Sinop'ta Ahilik Haftası kutlandı

Sinop'ta Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop'ta 'Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnafların katılımıyla, Tarihi Cezaevi önü mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programda ise yılın ahisi Nihat Aksoy'a ahi kaftanı giydirildi. Program, yılın ustası, kalfası ve çırağına plaket takdim edilmesiyle son buldu. Kutlamalara, Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel yaptığı açıklamada, “Günümüzün esnaf odalarına benzer işlevi olan Ahilik iyi ahlakın doğruluğun, kardeşliğin, yardım severliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahi Evran Hazretleri'nin tavsiyesi ile kurulmuştur. Ahilik, tarihi ve sosyoekonomik zorlukların ortaya çıktığı mesleki,dini, ahlaki bir Türk esnaf birliği kurulmuştur. Ahi kuruluşları çevresel ve toplumsal karakterlerini korumuş, üretici ve tüketici ilişki ve bağlarını en iyi biçimde sağlamıştır. Ahilik teşkilatı Selçuklular döneminde ekonomik ve ticari maliyetlerinin yanı sıra, asgari ve siyasi faaliyetlerde bulunmuş, Osmanlı beyliğinin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin rol oynamışlardır. Bugün esnafın ve çalışanların hakları Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Konfederasyonlarca korunmaktadır. Ahilerin kurduğu esnaf ve sanatkarlar birliklerinin koyduğu ana ilkeler, daha sonra bu alanda hazırlanan yasaların ve tüzüklerin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde esnaf ve sanatkarların oluşturduğu kurumlar; Ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgiyi, bilgi, dostluk, adalet ve danışma gibi değerlere önem vermektedir. İşte daima 'iyiyi, doğruyu, güzeli' benimsemiş olan Ahilik kurumunun bu yanlarını yeni nesillere aktarmak, öğretmek, ibadet niyetiyle 'Kazanan kimse Allah'ın sevgili kuludur' hadisi şerifi ilkesi ile çalışmak işini düzgün yapmak, müşterilerin güvenini zedeleyecek davranış ve konuşmalardan kaçınmak, kusurlu malına sahip çıkmak gibi evrensel ilkeleri ticarete hakim kılmak amacıyla Ahilik önem kazanarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda birliğimizin yapacağı çalışmaların Ahilik kültürümüzün esnafımıza tanıtılmasına katkı sağlayacağı esnaf ve sanatkarlarımıza verilen değerin artmasına öncülük edeceği inancıyla başarılar diler, hepinize katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ederim. Ahilik bayramı tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.