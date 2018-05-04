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04 Mayıs 2018 16:05

Sinop’ta asfalt sezonu açıldı

Sinop’ta asfalt sezonu düzenlenen törenle açıldı.

Sinop’ta asfalt sezonu açıldı

04 Mayıs 2018 16:05


Sinop Bürnük Taş Ocağı’nda düzenlenen törene Sinop Valisi Hasan İpek, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Genel Meclisi üyeleri ve şantiye işçileri katıldı.


Burada konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, “Öncelikle bu sezonun Sinop için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu sezonda çalışacak arkadaşlarımızın kazasız belasız ve sağlıklı bir şekilde bir yıl geçirmelerini, bir sezon geçirmelerini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Buraya geldik ama burada çalışan arkadaşlarımın zorluklarını hepimiz görüyoruz. Bunların hakkını en iyi şekilde vermek için çabalarımız devam ediyor. Geçen yıl kadro istediler, kadrolarını verdik” dedi.


İl Müftüsü Kamil Tuncel tarafından yapılan duanın ardından kurban kesildi. Daha sonra taş ocağının sezon açılışı gerçekleşti.




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