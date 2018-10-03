İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta balıkçıların ağlarına mavi yengeç takıldı

Sinop’ta balıkçıların ağlarına, nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Sinop'ta balıkçıların ağlarına, nadir görülen mavi yengeç takıldı.


Balıkçı tezgahında satışa sunulan yengeç, görüntüsü ve rengiyle vatandaşların ilgisini çekti. Genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde rastlanılan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz'de ağlara takıldıklarını vurgulayan Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Ertekin Dinçer, “Karadeniz insanı bu mavi yengeci çok nadir ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık fakat daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.