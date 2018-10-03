Sinop'ta balıkçıların ağlarına mavi yengeç takıldı

Sinop'ta balıkçıların ağlarına, nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Balıkçı tezgahında satışa sunulan yengeç, görüntüsü ve rengiyle vatandaşların ilgisini çekti. Genellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde rastlanılan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz'de ağlara takıldıklarını vurgulayan Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Ertekin Dinçer, “Karadeniz insanı bu mavi yengeci çok nadir ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık fakat daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekiyor” dedi.