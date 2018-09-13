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Sinop'ta barbun bereketi

Sinop’ta trollerle avlanan barbun balığı, balıkçı tezgahlarında 15 TL’den satışa sunuluyor.

Sinop'ta trollerle avlanan barbun balığı, balıkçı tezgahlarında 15 TL'den satışa sunuluyor.


Balıkçı Ayhan Arslan, geçen yıl 25 TL'den satılan barbunun bu yıl bol miktarda avlanması nedeniyle 15 TL'den satıldığını söyledi. Hem barbunun bol olması hem de vatandaşın sofrasında yer alması için satışların uygun fiyatlarda gerçekleştiğini ifade eden Arslan, “Bu yıl barbun balığında bolluk yaşanıyor. Biz de bu bolluğu ucuz fiyat ile vatandaşımıza yansıtıyoruz. Barbun lezzetli olması nedeniyle çok tercih ediliyor. Zaten lezzeti nedeniyle değeri hiç düşmüyor” dedi.

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