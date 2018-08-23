Sinop’ta bir ev, ahır ve ambar yandı

Sinop’ta çıkan yangında bir ahşap ev, ambar ve ahır tamamen yanarak kül oldu

Yangın, Sinop’un Boyabat ilçesinde Dodurga köyünde saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Deveci’ye ait ahşap evde çıkan yangında 1 ambar, ahır ve ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Boyabat ve Durağan İtfaiye ekiplerinin ve Boyabat Orman İşletmesinin yangın ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale eden ekipler çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Ev sakinleri ve yakınları yer yer olayın şokunu yaşadılar. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı