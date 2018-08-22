Sinop’ta çatı katında yangın

Sinop’ta öğle saatlerinde bir evin çatı katında çıkan yangın çevre sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangın, saat 14.45’te Zeytinlik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı evin çatı kısmında çıktı. Çatının bir bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerini arayarak yardım çağrısında bulundu. Olay yerine kısa sürede intikal eden Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çatıda maddi zarar meydana geldi. Yangının, çatıda kurban eti kavurması yapılırken çıkmış olabileceği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.