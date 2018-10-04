Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta çeltik hasadına başlandı.

Sinop'ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte hasat zamanı. Türkiye'de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta çeltik, köylü vatandaşların da en büyük gelir kapısı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan çiftçi Şenol Yılmaz, “Dönüme 800-850 kilogram veriyor. 3 liraya satıyoruz. Ama gübre fiyatları çok arttı. İlaçlar da öyle. Durum böyle. Çiftçinin hali iyi değil“ dedi.