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Sinop'ta cuma namazı çıkışı aşure dağıtıldı

Sinop’ta Muharrem ayı dolayısıyla Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi önünde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Sinop'ta Muharrem ayı dolayısıyla Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi önünde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.


Cuma namazı çıkışında yetkililer tarafından aşure ikramı yapıldı. Genç, yaşlı onlarca vatandaş kendilerine ikram edilen aşureleri geri çevirmedi.


Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi İmam Hatipi Muhammet Başoğlu, “Özellikle bu aşure ikramı ile cemaatimize kaybolan değerlerimizi hatırlatma amacı güdüyoruz. Güzel bir etkinlik yapmaya çalıştık. Aşurenin önemini, paylaşmanın önemini hatırlatmak istedik. Örnek davranış sergilemeye çalıştık" dedi.

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