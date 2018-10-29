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Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı

Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü coşkuyla kutlandı.


Sinop'ta gerçekleşen program ilk olarak Valilik makamında Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın tebrikleri kabulüyle başladı. Sonrasında İskele Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Sinop Valisi Köksal Şakalar, "Oğuz Kağanları, Bilge Kağanları, Fatihleri, Oğuzları çıkaran millet Atatürk'ü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkardı. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü, gelişmiş, bilgide, teknolojide sanayide en önde görmek dileğiyle tekrardan bize bu milleti, memleketi, devleti bırakan Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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