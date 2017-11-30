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30 Kasım 2017 12:30

Sinop’ta deniz şehitleri anıldı

Sinop’ta Kırım Savaşı deniz şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı.

Sinop’ta deniz şehitleri anıldı

30 Kasım 2017 12:30


Sinop Müzesi bahçesinde düzenlenen anma törenine Sinop Valisi Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Muhsin Kahveci, “Bugün 30 Kasım 1853 Rusların Sinop baskını ve katliamının yıl dönümü. Biz de burada bu felaketi hatırlamak, şehitleri rahmetle anmak ve gelecekte bu tür acıların tekrar yaşanmaması için gerekli ibret ve dersleri almak için toplandık. Bu yıl ilk defa 1 hafta boyunca sürecek bir dizi faaliyetle şehitlerimiz yad edilecek. Unutmayalım ki ders alınmayan ve unutulan acılar yeniden yaşanır. Bu faaliyetler aydınlarımız ve gençlerimizin tarih şuuruna, milli şuara sahip olabilmeleri gerekli ders ve ibretleri çıkararak, milletimiz ve ülkemizi daha güvenli bir istikbale hazırlamalarına vesile olacaktır. Bu sebeple 164 yıl sonra bu müessif olayı ve şehitlerimizi unutmadığımızı görmekten, şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anmaktan dolayı bir tarihçi, bir tarih hocası olarak valiliğimize ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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