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08 Ağustos 2018 18:00

Sinop’ta denizde kurtarma tatbikatı yapıldı

Sinop’ta düzenlenen kurtarma tatbikatında, senaryo gereği kıyıdan 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat kurtarıldı.

Sinop’ta denizde kurtarma tatbikatı yapıldı

08 Ağustos 2018 18:00


Sinop Valiliği öncülüğünde, Akliman sahilinde yapılan tatbikata, Sinop İtfaiyesi ekipleri, 112 Acil Servis personelleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik ekipleri, deniz polisi ekipleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü (DHMİ) ekipleri katıldı.


Tatbikatta, senaryo gereği kıyıdan yaklaşık 7 mil açığa düşen uçaktaki 4 mürettebat, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekiplerince botlara alınarak, kıyıya getirildi.


Zorlu arazi şartları nedeniyle ambulansların inemediği sahil kesiminde AFAD’a ait arazi aracına konulan yaralılar, DHMİ tarafından kaza alanında oluşturulan Acil Durum Operasyon Merkezi’nde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Tatbikata yaklaşık 50 uzman personel katıldı.




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