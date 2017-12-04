Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 16:18

Sinop’ta Dünya Engeliler Günü etkinliği

Sinop’ta “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sinop’ta Dünya Engeliler Günü etkinliği

04 Aralık 2017 16:18


Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen programa, Sinop Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, engelli vatandaşlar aileleri ve öğrenciler katıldı.


Program Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş’in konuşması ile başladı. Melih Keleş yaptığı konuşmada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket eden bakanlığımız, engelli vatandaşlarımızı sosyal hayatın içinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile engelli vatandaşlarımızın tespiti, bakımı, istihdamlarının sağlanması konularında yapılan çalışmalara ilaveten topluma kazandırılmaları için de çeşitli etkinlik ve projeler uygulanmaktadır” dedi.


Çeşitli etkinliklerin yapıldığı program plaket töreni ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİNOP HABERLERİ
SİNOP HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç