Sinop’ta Dünya Engeliler Günü etkinliği

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen programa, Sinop Valisi Hasan İpek ve eşi Gülten İpek, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, engelli vatandaşlar aileleri ve öğrenciler katıldı.

Program Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş’in konuşması ile başladı. Melih Keleş yaptığı konuşmada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket eden bakanlığımız, engelli vatandaşlarımızı sosyal hayatın içinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için önemli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile engelli vatandaşlarımızın tespiti, bakımı, istihdamlarının sağlanması konularında yapılan çalışmalara ilaveten topluma kazandırılmaları için de çeşitli etkinlik ve projeler uygulanmaktadır” dedi.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı program plaket töreni ile son buldu.