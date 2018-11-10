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Sinop'ta düzenlenen Off-Road Şampiyonası'nın serenomik start verildi

Sinop’ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.

Sinop'ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.


Sinop Off- Road Kulübü (SİNOFF) tarafından Akliman mevkisinde düzenlenen yarışların seremonik başlangıcı yapıldı. Yarışların startı Sinop Valisi Köksal Şakalar ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Seremonik start verilişinin ardından program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final etabı bugün ve yarın Sinop'ta gerçekleşecek.

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