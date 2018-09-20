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Sinop'ta esrar operasyonu

Sinop’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 41 kök kenevir bitkisi ile 976,4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 41 kök kenevir bitkisi ile 976,4 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Sinop merkezde ikamet eden bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 41 kök kenevir bitkisi ve 976,4 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere jandarma tarafından el konulurken, şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sinop E-Tipi Cezaevine teslim edildi.

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