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Sinop'ta fener alayı

Sinop’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.


Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde havai fişek gösterisiyle devam etti. Fener alayına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda Tuğba Yurt konseri düzenlendi.

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