Sinop’ta “Fetih Buluşması ve Bahar Şenliği” coşkusu

Bahar şenliği etkinliklerini 3 yıldan bu yana şehir merkezinde, öğrenciler ve Sinopluların yoğun katılımıyla gerçekleştiren Sinop Üniversitesi, 11. kuruluş yılında düzenlediği “Fetih Buluşması ve Bahar Şenliği” etkinliğiyle, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sinop İskele Meydanında düzenlenen programa Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Prof. Dr. Ahmet Tabak, KYK Sinop İl Müdürü Adnan Menderes Dümen, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Sinop Üniversitesi 10. Spor Şenliği’nde mücadele ederek, dereceye girmeye hak kazanan öğrenciler için düzenlenen ödül töreni ile başladı.

Ödül töreninde futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, bilardo ve satranç branşlarında dereceye giren öğrenciler, madalya ve kupalarını Sinop Valisi Hasan İpek, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın ve protokol üyelerinin elinden aldılar.

Programda daha sonra Sinop Üniversitesi Tiyatro Öğrenci Kulübü tarafından “Entrikalı Dolap Komedyası” oyunu sahnelendi.

İzleyenlere keyifli anlar yaşatan tiyatro gösterisinde, öğrenciler performansları ile tam not aldılar.

Gösterinin ardından KYK Sinop İl Müdürü Adnan Menderes Dümen tarafından oyun yönetmeni Enes Cangül’e plaket, öğrencilere ise başarı belgesi takdim edildi.

Uğur Işılak rüzgarı esti

Sinop Üniversitesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Sinop İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Fetih Buluşması ve Bahar Şenliği”nin finalinde, sevilen sanatçı Uğur Işılak sahneye çıktı. Sanatçı Uğur Işılak, seslendirdiği eserlerle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Katılımcılar, Işılak’ın şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler.

“Fetih Buluşması ve Bahar Şenliği”nde sahneye çıkan Uğur Işılak’a, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve KYK Sinop İl Müdürü Adnan Menderes Dümen tarafından hediye takdim edildi.