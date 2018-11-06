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Sinop'ta “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” etkinliği

Sinop’ta “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” etkinliği gerçekleşti.

Sinop'ta “Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor” etkinliği gerçekleşti.


81 ilde eş zamanlı ve ağaçlandırmaya uygun şartların bulunduğu ilçelerde gerçekleşen program, Sinop'ta Dikmen köyünde yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında bugün Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak fidanlar, fidanlarla büyüyor projesi kapsamında fidan dikimi yapacağız. Bu proje önemli. Bu projenin amacı ağaç ve orman sevgisini aşılamak. Çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ormanlar bizim oksijen kaynağımız. Bizim gelecek değerlerimize bırakacağımız en önemli milli değerlerimizdendir fidanlar“ dedi.

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