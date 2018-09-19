Sinop'ta Gaziler Günü kutlandı

Sinop'ta 19 Eylül 2018 Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Rektör Nihat Dalgın, Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, gaziler ve şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı.

Tören Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Özgen bir konuşma yaptı.

Özgen konuşmasında gaziliğin Türk milleti için bir onur olduğunu altını çizerek, "Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Bugüne kadar kurduğumuz tüm devletlerimizin kurucularının tamamı gazi olan bu büyük millet, Cumhuriyetimizin önder kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, Sakarya Zaferi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ile gazi unvanının verildiği gün. Yani bugün 2002 tarihinden itibaren yasal düzenleme ile Gaziler Günü olarak ilan edilmiştir. Kahraman Gaziler Günümüz kutlu olsun. Sizler Büyük Türk milletinin gurur kaynağı, Sultan Alparslan'ın yiğitleri, Osman Gazi'nin Alpleri, Fatih Sultan Mehmet'in Fedaileri, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Mehmetçikleri, vatanı için evladını feda eden Habibe Kadın'ın, Erzurumlu Kara Fatma'nın, Gördesli Makbule'nin, Halime Çavuş'un, Binbaşı Ayşe'nin ve yüce Türk milletinin gönlünün sultanlarısınız. Sizler vatanda savunması için göğsünü siper eden, silahı barış aracı olarak kullanan, asırlarca mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, vatanına sevgiyi, şehidine saygıyı asla eksik etmeyen, manevi duygularından ödün vermeyen, kardeşlik kavramını kandaş olmaktan çıkaran büyük Türk milletinin kahraman askerlerisiniz” dedi.

Günün anlamı üzerine okunan şiirlerin ardından tören sona erdi.