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26 Mayıs 2018 23:38

Sinop’ta geleneksel Helesa Şenliği

Sinop’ta bu yıl 21.

Sinop’ta geleneksel Helesa Şenliği

26 Mayıs 2018 23:38

Helesa Şenlikleri gerçekleştirildi.


Tersane mevkisi Deniz Şehitleri Camisi önünden başlayan Helesa yürüyüşü öncesi Vali Köksal Şakalar yaptığı konuşmada, "Bu gece benim de ilk defa katılmış olduğum Helesa Şenlikleri’ni hep birlikte yaşayacağız. Burada toplanan bahşişler eğitimde kullanılmak üzere öğrencilerimize verilecek. İnşallah bundan sonra Sinop’u hep birlikte idare edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.


Helesa manileri eşliğinde Tersane Deniz Şehitleri Camisi önünden Gazi Caddesi’ne kadar yürüyen topluluk, Vali Konağı’nın önüne geldiklerinde Vali Köksal Şakalar’ın kapısını çaldı. Vali Köksal Şakalar, bahşiş kutusuna bir miktar para bıraktı.


21. Helesa etkinliğine Vali Şakalar’ın yanı sıra, Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Dostluk ve Hemşehrilik Derneği Onursal Başkanı Özer Gürbüz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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