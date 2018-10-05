Sinop'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde, hastane çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 ekipleri ve Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD personelinden oluşan bir ekiple yangın kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği hastanede yangın çıkması sonucu yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri yaralananları kurtardı. 112 Acil Sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı.