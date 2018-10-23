Sinop'ta hırsızlık

Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayında bir evden para ve ziynet eşyası çalındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Zincirli Kuyu Mahallesi Hastane Yokuşu'nda bulunan binanın 2. katında hırsızlık meydana geldi. Ev sahibi Tayfun Ay evde olmadığı saatte binanın arka tarafından balkona çıkan kişi ya da kişiler kilitli bulunmayan balkon kapısından eve girdi. Eve giren kişi ya da kişiler evde bulunan para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Alınan ziynet eşyalarının sigortalı olduğu, kamera sisteminin olmadığı ve evde alarm olduğu halde çalışmadığı bildirildi.

Olayın polise intikal etmesi üzerine olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan incelemenin ardından tahkikat başlattı.