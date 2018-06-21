Sinop’ta ilk kez rahim kanseri ameliyatı yapıldı

Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuru yapan hastanın gerekli tahlil sonuçlarının incelemesi üzerine hastanın rahim kanseri olduğu tespit edildi. Uzm. Dr. Oktay Mertoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Özdemir tarafından hastanın ameliyatı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Yapılan ameliyatın Sinop tarihinde ilk olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Oktay Mertoğlu, “Uzm Dr. Burak Özdemir ile birlikte yaklaşık üç saatte gerçekleşen ameliyatımız başarı ile neticelenmiştir. Hastamız, tedavisinin Samsun ilinde başladığını ancak hastanemiz de tedavisine devam etmek dile getirdi. Bunun üzerine yaptığımız incelemeler sonucunda ameliyatının burada gerçekleşebileceğine karar verdik. 58 yaşındaki hastamızın da ameliyat yapılmasını kabul etmesine üzerine Uzm. Dr. Burak Özdemir ile ameliyatını gerçekleştirdik. Bu Ameliyat diğer yaptığımız operasyonlardan farklıydı, yani sadece bir hastalık için yapılacak bir operasyon değildi. Girdiğimiz ameliyatta sadece uterusu almadık, hastalığın yayılmış olduğu lenf bezleri alındı, safra kesesi taşla dolu olduğu için aynı şekilde safra kesesi de alındı, böylelikle rahim kanserine yönelik yapmış olduğumuz ameliyatların içerisinde Sinop tarihinde ilk kez böyle bir ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.

Ameliyat sonrası kadın hastalıkları ve doğum servisine yatırılan Şerif Ş. operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti ve şu sözlere yer verdi: “Tedavim için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Oktay Mertoğlu’nu tavsiye ettiler, buraya geldim ameliyatım burada gerçekleşti. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyatımı gerçekleştiren Uzm. Dr. Oktay Mertoğlu’na, Uzm. Dr. Burak Özdemir’e ve burada çalışan tüm personellere teşekkür ederim. Hastane de verilen tüm hizmetlerden memnun kaldım. Emeği geçen tüm doktor ve çalışanlarımızdan Allah razı olsun.”