Sinop'ta İlköğretim Haftası açılış programı düzenlendi.

Sinop Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan İlköğretim Haftası açılış programı öğrencilerin ilköğretimle ilgili şiirlerini okumaları ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Daha sonra Sinop Valisi Köksal Şakalar yaptığı konuşmada, “Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim kurumları ile birlikte toplam 164 okulumuzda görev yapan 2 bin 551 öğretmenimiz, eğitim görecek 31 bin 668 öğrencimizle birlikte 3 aylık bir aradan sonra bugün yeniden ders başı yapacaklar. 2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılı başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimize, ülkemize ve ilimize hayırlı olması temenni ediyorum. Beşikten mezara, 7'den 70'e kadar, gerek örgün ve gerekse yaygın eğitimle insanımızı ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek, bilgiyle donatmak, mesleki bilgi ve beceri kazanmasını sağlayarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sağlamak eğitimdeki ana hedefimizdir. Umudumuz, geleceğimiz, sevgili öğrencilerimiz. Öğrencilik dönemi, hayatınızın en tatlı ve en coşkulu anlarıdır. Okulunuzu ve arkadaşlarınızı seviniz, kendinizi geliştirin ve yetiştiriniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Vali Şakalar'ın konuşmasının ardından 4. sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verilmesinin akabinde program sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen İlköğretim Haftası açılış programına ayrıca Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Balfidan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.