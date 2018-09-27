Sinop'ta Kapsayıcı Eğitim Hayata Bağlar Projesi gerçekleşti.

Sinop İstiklal Ortaokulunda gerçekleşen projeye çok sayıda öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Erfelek Şehit Kenan Döngel İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burhanettin Akça konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu çocuklar kapsayıcı eğitim çerçevesinde eğitim verdiğimiz öğretmenlerimizin öğrencileri. Kapsayıcı okul inşa etmeye çalıştık. Bunun için de İstiklal İlkokulunda öğrenciler, öğretmenleri ve Milli Eğitim Müdürlüğünün dahil olduğu bir proje inşa ettik. Bugün burada kapsayıcı eğitimin bütün bireyleri sorgusuzca eşit haklara sahip olarak kapsadığını anlatmaya çalıştık. Çocuklarımız ile birlikte şemsiye figürü oluşturarak içine dezavantajlı dediğimiz gruptaki öğrencileri yerleştirdik ve onları kapsamaya çalıştık. Bu olayı dramatize ettik. Terör mağduru çocuklara, göçten etkilenen çocuklara, geçici koruma altında olan çocuklara içimize alarak onlara sarılarak sahiplendik. Kapsayıcı eğitimin en büyük özelliği de budur” dedi.