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20 Ağustos 2018 15:57

Sinop’ta kurban pazarında yoğunluk

Sinop’ta kurulan kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Sinop’ta kurban pazarında yoğunluk

20 Ağustos 2018 15:57


Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakınırken, satıcılar ise fiyatların uygun olduğunu belirttiler. Kurban pazarında küçükbaş hayvanlar bin ila bin 700, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 15 bin lira arasında satılıyor.


Hayvan satıcısı Yaşar Kırbıyık yaptığı açıklamada, “Toplam 17 baş hayvanım var. Fiyat aralığı hayvanın kilogramına göre değişiyor. En uygun 120 kilogramlık bir hayvan 5 bin lira” dedi.


Pazarda hayvan bakmaya gelen Adem Koç ise, “Hayvan pazarını gezmek için geldim. Hayvanlarım var. Ama bu şartlarda hayvan satmamayı düşünüyorum. Onun için hayvanlarımı da getirmedim. Fiyatları normal ama her şey yüzde 50 arttı. Hayvan fiyatları aynı yerinde kaldı. Yer fiyatları arttı, mazot ve gübre çok fiyatlandı” diye konuştu.




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