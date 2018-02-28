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28 Şubat 2018 16:02

Sinop’ta kuru yük gemisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop’ta açıkta demirli bulunan bir kuru yük gemisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sinop’ta kuru yük gemisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

28 Şubat 2018 16:02


Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın Tuapse Limanı’ndan İzmit Dilovası’na giden MV Mümtaz Amca isimli kömür yüklü kuru yük gemisinin baş ambarında gaz sıkışmasından bir patlama meydana geldi. Patlamada, gemide yağcı olarak çalışan İstanbul Gaziosmanpaşa doğumlu Kazım Sucu (47) hayatını kaybederken, Samsun Çarşamba nüfusuna kayıtlı R.Y.(54) isimli mürettebat ise yaralandı. Bir tekne ile gemiden alınan yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun duman nedeniyle cesede henüz ulaşılamazken, olayla ilgili inceleme sürüyor.




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