Sinop’ta NATO protesto edildi

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER ) Sinop İl Başkanlığı, NATO’yu protesto etmek amacıyla Sinop Uğur Mumcu Meydanı Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program MİDDER İl Başkanı Erol Özçelik’in konuşmalarıyla devam etti. Sözlerine NATO’nun görev ve sorumluluklarının bambaşka bir hal aldığını ve NATO’nun Müslümanlara zulmettiğini belirterek başlayan Özçelik, “İki kutuplu dünyanın 21. yüzyılın başları itibariyle ABD egemenliğine dönüşmesiyle birlikte NATO’nun görev ve sorumluluklarının maalesef başka bir hal aldı. NATO skandalı sadece kişiler bazında ele alınıp bir özür ile geçiştirilemeyecek kadar vahim bir durumdur. Bosna’dan Irak’a, Kuveyt’ten İran’a kadar geniş bir coğrafyada NATO’nun Müslümanlara her fırsatta zulmettiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

NATO’nun 1992-95 yıllarında Bosna Hersek’te 110 bin kişinin hayatını kaybetmesi, 1. Körfez Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali, Irak-İran Savaşı gibi olaylarda her zaman Müslüman kanı dökülmesinden yana olduğuna dikkat çeken Özçelik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her geçen gün daha da gelişen Türkiye, sadece bazı ülkelerin değil NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında Gürcistan’da düzenlenen NATO tatbikatında yaşanan brifing skandalı, Rusya ile S-400 anlaşmamızın ardından Türkiye kastedilerek icra edilen ‘Doğudaki düşmana karşı tatbikat’, NATO’ya yön veren ülkelerin DEAŞ, PKK, PYD ile ilişkileri ve silah yardımları NATO’nun niyetini açık eden adımlardan bazılarıdır. Son olarak 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminde NATO’nun işin içinde olduğu defalarca kanıtlandı. Yüzlerce şehidimiz ve binlerce yaralımıza rağmen o gece bu topraklarda dilimize, dinimize, vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı tüm dünya bir kez daha gördü. Ama bugün gelinen nokta ne NATO’nun ne de bu yapıya yön veren ülkelerin Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmediği gün gibi ortaya koymaktadır. Gözlerini vatanımıza diken tüm iç ve dış güçlere Türkiye’nin, dünyanın diğer ülkelerine benzemediği uyarısında bulunuyoruz. Bunu daha önce Kurtuluş Savaşı’nda gösterdik. Yetmedi 15 Temmuz’da tankın, topun, silahın karşısında durduk ama geri adım atmadık” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına NATO benzeri bir yapılanmaya teslim olmayacaklarını vurgulayarak devam eden Sinop MİDDER İl Başkanı Erol Özçelik, “Eğer bir kez daha NATO ya da benzer bir yapının denemesi olursa MİDDER olarak buradan ilan ediyoruz, bu canlar bu bedenlerde olduğu sürece teslim olmayacağız. Ayrıca, NATO’nun Türkiye’de doğru bir zeminde tartışılması gerektiğine de dikkatinizi çekmek istiyoruz. Eğer dostlarsa dostça davransınlar. Yok, eğer düşmanlarsa bunu da mertçe söylesinler ki biz de ona göre adım atalım. Bizler, NATO olmadan önce de bu kutlu topraklardaydık, NATO tarihe gömüldüğünde de burada olacağız. Cumhurbaşkanımız önderliğinde hükümetimizin NATO’dan çıkılması talimatı vermesi halinde, Türkiye’nin 70 ilde ve 100’lerce ilçesinde örgütlenmiş bir STK olarak bu kararı sonuna kadar destekleyeceğiz. Yakın zaman içinde MİDDER’in Balkanlar ve Avrupa yapılanmasını da tamamlayacağız. Oralarda da hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem de ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunları ulaşabildiğimiz herkese anlatacağız. Norveç’te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde ‘Karşı Kuvvet’ ülke liderleri fotoğrafları arasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yer almasını bir kez daha şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Yoğun katılımın gözlendiği eylem edilen dualarla son buldu.