Sinop'ta özel güvenlik eğitim atışları yapıldı

Sinop'ta özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, teorik eğitimlerin ardından gerçek silahlarla atış sınavına girdiler.

Özel güvenlik görevlisi adayları, kentteki güvelik ve eğitim kurumundan aldıkları eğitimden sonra Sinop Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin denetiminde atış sınavına tabi tutuldular. Sayıları yaklaşık 30 olan kursiyerler, tabancayla yapılan atış sınavında 15 metreden 5'er adet fişek kullandılar. Sınavda başarılı olmak için her adayın en az 50 puan alması gerektiği, yapılan değerlendirmeler sonrası sınavda başarılı olanların sertifika almaya ve silahlı özel güvenlikçi olarak çalışmaya hak kazanacaklar.