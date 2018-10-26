Sinop'ta palamut 15 TL'ye yükseldi

Karadeniz'de bolca çıkan ve geçen hafta 2,5 TL'den alıcı bulan palamut balığının fiyatı 15 TL'ye yükseldi.

Geçen yıllara göre daha bereketli ve iri çıkan palamut balığı, sezon açıldıktan sonra tezgahlarda 4 tanesi 10 TL'den satılırken şimdi ise tanesi 15 TL'den satılıyor. Sinop'ta balıkçılık yapan Olcay Karabulut, “Geçen hafta havalar sakin olduğundan dolayı esmiyordu ve kayıklarımız 4 bin kasa, 5 bin kasa balık avladığından dolayı fiyatlar tabii ki de düşüktü. Şu anda biraz hava estiğinden dolayı 800 kasa, 600 kasa balık oluyor. Ayrıca piyasada para olduğu için tezgahlarda şu anda balıklar az. Vatandaşa da 15 lira pahalı geliyor. Geçen hafta palamudu 6 liradan satıyorduk. 3-4 tanesini 10 liradan sattığımız oldu. Şu anda tanesi 15 lira. Bu balık daha da 25 lirayı bulacak. Şu anda Sinop'ta balık az” dedi.