Sinop'ta palamut 5 lira

Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu nedeniyle Sinop'ta palamudun tanesi 5 liraya kadar düştü.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'e açılan balıkçılar kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk fiyatların düşmesini sağladı. Karadeniz'de bolluğu yaşanan ve 10- 15 liradan tezgaha çıkan palamudun tanesi 5 liraya geriledi.

"Beklentimizin üzerinde güzel bir balıkçılık oldu"

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten bizim tahminlerimizin ötesinde palamut avcılığı var. Balığımız Sinop yöresinden doğuya doğru göç etti. Tabii ki büyük teknelerimiz, gırgırlarımız balığın peşindeler. O yörede avcılık halen iyi bir şekilde devam ediyor. Fiyatların düşmesi yoğunluğa bağlı. Fazla avcılık olduğunda tabii ki balık piyasası aşağı iniyor bir şekilde. İri balık olarak söyleyeceklerim, Doğu Karadeniz tarafına doğru kaydılar. Bu yöredeki bizim balıkçı arkadaşlarımız, gırgır sahipleri aynı şekilde o yöre üzerinde avcılık yapmaya devam ediyor. Git gide yapıyorlar. Bayağı iyiler yani şu anda. Yalnız peşinden de ince balık geliyor. Kısa zaman içerisinde onlar da büyürler. Bizim beklentimizin üzerinde güzel bir balıkçılık oldu. Oluyor da" dedi.