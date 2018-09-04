Sinop’ta palamut bereketi

Denizde av yasağının sona ermesi ardından tekneleriyle Karadeniz’e açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutlarla döndüler. Sezonun ilk balık avına çıkan Balıkçı Özay Uslu, "Bugün Sinop açıklarına açıldık. Balığımızı tuttuk. Bereketli bir gündü. Allah’a şükürler olsun. İnşallah böyle devam eder. Daha da bol olur. Umutluyuz bakalım. Bu sezondan" dedi.

Balıkçı Ahmet Gür ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda görünüşe göre balık var. İnşallah daha iyi olacak. Öyle gözüküyor şu anda. Palamut 5 TL’ye kadar düştü. Deniz sıcak. Biraz daha deniz soğuyunca daha iyi olacak inşallah" diye konuştu.