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04 Eylül 2018 12:20

Sinop’ta palamut bereketi

Sinop’ta denizde avlanma yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar kasa kasa palamutlarla döndüler.

Sinop’ta palamut bereketi

04 Eylül 2018 12:20


Denizde av yasağının sona ermesi ardından tekneleriyle Karadeniz’e açılan balıkçılar, kasalar dolusu palamutlarla döndüler. Sezonun ilk balık avına çıkan Balıkçı Özay Uslu, "Bugün Sinop açıklarına açıldık. Balığımızı tuttuk. Bereketli bir gündü. Allah’a şükürler olsun. İnşallah böyle devam eder. Daha da bol olur. Umutluyuz bakalım. Bu sezondan" dedi.


Balıkçı Ahmet Gür ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda görünüşe göre balık var. İnşallah daha iyi olacak. Öyle gözüküyor şu anda. Palamut 5 TL’ye kadar düştü. Deniz sıcak. Biraz daha deniz soğuyunca daha iyi olacak inşallah" diye konuştu.




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