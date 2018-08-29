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29 Ağustos 2018 12:42

Sinop’ta palamut bolluğu

Sinop’ta, denizlerde çapariyle avcılığın serbest bırakılmasının ardından bol miktarda avlanan palamut, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Sinop’ta palamut bolluğu

29 Ağustos 2018 12:42


Balıkçı Serkan Bayrak yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının av sezonunun başlamasına kısa süre kala bol miktarda palamut avlamaya devam ettiklerini söyledi. Bayram tatili süresince vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Bayrak, fiyatların da av sezonu başlamamasına karşın düşük seviyelerde olduğunu dile getirdi.


Bayrak, açıklamalarının devamında ise, "Palamut avı böyle devam ettiği sürece sezon boyunca hem bizim hem de vatandaşın yüzü gülecek. Çünkü balık ne kadar bol olursa o kadar ucuz oluyor. Bu da vatandaşın yüzünün gülmesini sağlıyor. Aynı zamanda balıkçılarımız da daha çok satış yapma imkanı buluyor. Çapariyle olsa dahi şu an çok güzel palamut avcılığı yapılıyor. Sadece Sinop’ta değil, bölge genelinde tezgahlarda palamut bolluğu var. Hal böyle olunca fiyatı 6 liralara kadar düşüyor. 1 Eylül’den sonra umarım fiyatlar daha da geriler. İnşallah son yılların en iyi sezonlarından birini yaşarız" dedi.




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