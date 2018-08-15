Sinop’ta palamutlar tezgahlardaki yerini aldı

Denizlerde 1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesi Sinop’ta çaparilere takılan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkçı Ömür Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, ”Bu sezon palamudun yine bol olacağına dair işaretler alıyorduk. Önceki gece denize açılan balıkçı arkadaşlarımız yaklaşık 2 bin adet palamut avlayarak limana geri döndüler. 1 Eylül’de başlayacak balık avı sezonu öncesi palamudun çaparilere bu şekilde yoğun takılması bizleri sevindirdi. Şu an 300 gramlık palamutların tanesi 7,5 liradan satılıyor” dedi.