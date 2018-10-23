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Sinop'ta PTT'nin 178. yılı kutlandı

Sinop’ta, PTT’nin 178.

Sinop'ta, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı.


PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sinop PTT il binasında program düzenlendi. PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle PTT'de gişe sırasında 178. olan Rana Nur Arslan'a ise PTT Sinop Müdürü İrfan Bayram tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.


PTT Sinop Müdürü İrfan Bayram yaptığı açıklamada, "Bugün PTT'nin 178. yılını kutlamaktayız. PTT 23 Ekim 1840'ta kurulmuştur. PTT her alanda halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Posta ve kargo gönderilerinde yüzde 25 indirim yıl sonuna kadar devam edecektir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da PTT'nin 178. yılı nedeniyle 178. müşterimize çeşitli hediyeler verdik” dedi.


178. müşteri olan Rana Nur Arslan ise çok şaşırdığını belirterek PTT Müdürü İrfan Bayram'a teşekkür etti.

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