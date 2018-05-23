Sinop’ta Ramazan’da balık satışları düştü

Ramazan ayı ile av yasağının çakışması balıkçılara zor günler yaşatıyor. Ramazan ayında vatandaşların balık yemeyi tercih etmemesinin yanı sıra av yasağı nedeniyle de fiyatlarda yaşanan artışlar, balık satarak geçimini sağlayan esnafı kara kara düşündürüyor.

Sinop’ta balıkçılık yaptığını belirten Hüseyin Darcan, “Balık yazın yenilmez, kışın yenir, alışkanlığı var. Güneş vatandaşın sırtına değdi mi? Balık yeme alışkanlığı bitiyor” dedi.

“Satışlarda durgunluk var”

Ramazan ayına girilmesiyle balık satışlarında da ciddi oranda düşüş yaşandığını belirten Darcan, “Kışın satışlarımız yüzde 90’ı buluyordu, yazın yüzde 70 oranında azaldı. Hem yazın gelmesi hem de Ramazan ayına girilmesiyle balık satışlarımız düştü. Çünkü daha çok kırmızı et türü tüketiliyor. Bunun nedeni de şehirde kırmızı eti bulmanın balıketi bulmaktan daha kolay olmasından kaynaklanıyor. Aslında uzmanlar, balığın besin değerinin oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar. Özellikle Ramazan’da sağlık açısından çok faydalı ve hafif olan balığı insanların bolca tüketmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Sinop’ta Ramazan ayında balık fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığını belirten Darcan, vatandaşların sağlıkları için kırmızı etten çok balıketi yemeleri gerektiğini söyledi.