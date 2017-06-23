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23 Haziran 2017 17:44

Sinop’ta Sakarya Caddesi açıldı

Sinop’ta yayalaştırma projesi ve peyzaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir trafiğe kapalı olan Sakarya Caddesi hizmete sunuldu.

Sinop’ta Sakarya Caddesi açıldı

23 Haziran 2017 17:44


Geçen yaz sonunda yapımına başlanan Sakarya Caddesi yayalaştırma ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak bugün hizmete açıldı. İçinde oturma grupları, dinlenme alanları ve birçok materyali barındıran Sakarya Caddesi Keleyazısı girişinde yapılan törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren katıldı.


Sinop Valisi Hasan İpek yaptığı konuşmada, “Şu sözü hiç unutmam, ‘Sinop’a ilk geldiğimde ilçelere gittiğimde en büyük hayalimiz Sakarya Caddesi’nden ev veya bir dükkan alabilme’ diyen çok insanımız var. Bu hayali duyunca dedim ki Sakarya Caddesi nedir, nerededir? Gerçekten de Sakarya Caddesi Sinop’un kalbidir. Hem Güney Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başkanı hem de Sinop Valisi olarak böyle güzel bir çalışmadan dolayı Başkanımız Sayın Baki Ergül ve ekibini tebrik ediyorum. Sinoplulara hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İnşallah çok daha güzel hizmetlere hem kalkınma ajansı olarak hem belediye olarak hem de valilik olarak çok daha güzel hizmetlere imza atar ve tekrardan siz değerli Sinoplulara yeni Sakarya Caddemiz hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Ardından vatandaşlarla birlikte Sakarya Caddesi turlanarak açılış sonra erdi.




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