Sinop’ta şehit ve gazi ailelerine iftar

Sinop Valiliği tarafından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde düzenlenen iftar programına Sinop Valisi Köksal Şakalar, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı P. Bn. Cevdet Alper Batu, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İzzet Ercan, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Cemile Tekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"Ülkemiz dışında 38 ülkede Türk şehitliği var"

Vali Köksal Şakalar, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, "Biz millet olarak tarih boyunca her coğrafyada şehit vermiş, üç kıtada bulunmuş, vatanı vatan yapmak için kanını dökmüş belki de dünyada birinci milletiz. Vatanı vatan yapan şehitlerimiz olmasaydı bugün vatanımız olmazdı. Bizleri yetiştirenler daha bebekliğimizde ninnilerle, ağıtlarla ve türkülerle bizlere şehitliği, savaşı, gaziliği anlattılar. Birçok insan için Kore’nin nerede olduğunu bilmek bile zordur belki ama bu salonda şu anda Kore gazilerimiz, Kıbrıs gazilerimiz ve Güneydoğu gazilerimiz var. Güneydoğu’da evlatlarını şehit vermiş ana-babalarımız var. Şöyle bir baktım bizim kaç ülkede şehitliğimiz var diye, ülkemiz dışında 38 ülkede Türk şehitliği var. Yine bakıyorum daha önceki gün Kuzey Irak’tan bir şehidimiz geldi. Afrin Harekatı’nı biliyoruz, 15 Temmuz’u biliyoruz, 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Can Açıkgöz’ü biliyoruz. Bütün şehitlerimize ne kadar minnet ne kadar şükran borçlu olduğumuzu anlatmamız mümkün değil. Devletimiz şehit yakınları ve gazilerimize işe yerleştirme, maaş bağlama vb. imkanlar sağlıyor. Ama bunlar sizlerin yaptığı fedakarlığın yanında sözü bile edilemeyecek imkanlar. Devletimiz, kurumlarımız ile her zaman emrinizde. Bizim kapılarımız sizlere her zaman açık. Sinop’a daha yeni geldik, kısmet olursa önümüzdeki zamanlarda köylerimizde, mahallelerimizde şehit ailelerini ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.