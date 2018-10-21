Sinop'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Camikebir Mahallesi Panayır yerinde yaşanan silahlı çatışmada silahtan çıkan kurşunlar, Sinan Bükçüoğlu'nun (46) kasığına ve Alaaddin Yolcu'nun (47) ayağına isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sinan Bükçüoğlu hayatını kaybederken, Alaaddin Yolcu ise ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili Ünal Ü.'yü (51) gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.